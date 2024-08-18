Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi

Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı.

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