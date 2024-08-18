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        Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:03
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        Hatay'da binlerce leyleğin göç uçuşunu vatandaşlar merakla izledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leyleklerin uçuşunu, vatandaşlar merakla izledi.

        Sonbaharın yaklaşmasının habercisi olarak görülen kalabalık gruplar halinde uçan leyleklerin göçü, İskenderun semalarında görüldü.

        Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güneye göçen leylek sürüleri, İskenderun semalarında süzülerek yol aldı.

        Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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