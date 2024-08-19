Hatay'da hasarlı evin yıkıntısında mahsur kalan 5 köpek yavrusu kurtarıldı

Kurtarılan yavrular ve anne köpek, güvenli bir alana bırakıldı.

Yavrulardan biri vatandaşlar tarafından, 4'ü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evin yıkıntılarından köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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