Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

Hatay'da da vatandaşlar, yüzde 51 oranındaki nem ve 33 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da güneşin etkisinden korunmak için şemsiye kullandı.

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının ise yüzde 55 ölçüldüğü Adana'da dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

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