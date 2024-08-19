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        Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor

        Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:06
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        Doğu Akdeniz'de yüksek sıcaklık ve nem oranının etkisi sürüyor
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        Adana, Mersin ve Hatay'da yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

        Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının ise yüzde 55 ölçüldüğü Adana'da dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

        Bazı vatandaşlar, parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

        Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sıcak hava nedeniyle sakinlik oluştu.

        - Mersin

        Mersin kent merkezinde de yüzde 66'yı aşan nem oranının etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

        Bunaltıcı hava nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Dışarı çıkanlar, sahil şeridindeki kameriyeler ile parklardaki gölgelik alanlarda serinledi.

        Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da güneşin etkisinden korunmak için şemsiye kullandı.

        - Hatay

        Hatay'da da vatandaşlar, yüzde 51 oranındaki nem ve 33 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Merkez Antakya ilçesinde yürüyüş yapanlar, Atatürk Parkı'ndaki ağaçların gölgesinde dinlenmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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