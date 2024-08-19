Hatay'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenbük Mahallesi Kanlıdere mevkisinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği belirlenen F.A. (40) gözaltına alındı.
Bölgede 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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