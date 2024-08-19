Hatay Valiliğinden sosyal medyadaki sürücü ile polisler arasındaki tartışmaya ilişkin açıklama

Hatay Valiliğinden, trafikte bir sürücü ile sivil polisler arasında çıkan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında tartışmaya ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu görüntülerdeki yaşanan tartışma 14 Mart 2024'te meydana gelmiştir. İlgili görüntüler ve tartışmaya dahil olan personeller hakkında olay tarihi itibarıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştı. Adli ve idari tahkikat süreci halihazırda devam etmektedir."