Hatay'da anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Arsuz ilçesinin Gülcihan Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Öte yandan Erzin ilçesinin Mahmutlu Mahallesi'nde anızlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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