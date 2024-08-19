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        Hatay'da anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:38
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        Hatay'da anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Arsuz ilçesinin Gülcihan Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Öte yandan Erzin ilçesinin Mahmutlu Mahallesi'nde anızlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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