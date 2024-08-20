Altınözü'nde zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Akamber Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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