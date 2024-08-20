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        Altınözü'nde zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:50
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        Altınözü'nde zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Akamber Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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