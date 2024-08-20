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        Hatay'daki Tıbıkoğlu Konağı çok amaçlı kullanılması için restore edilecek

        Hatay'ın Erzin ilçesindeki 84 yıllık Tıbıkoğlu Konağı'nın çok amaçlı kullanılması ve turizme kazandırılması için restorasyon çalışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:18
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        Hatay'daki Tıbıkoğlu Konağı çok amaçlı kullanılması için restore edilecek
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        Hatay'ın Erzin ilçesindeki 84 yıllık Tıbıkoğlu Konağı'nın çok amaçlı kullanılması ve turizme kazandırılması için restorasyon çalışması yapılacak.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar almayan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı konak için İssos Epiphaneia Antik Kenti'nin kazı ekibince restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 1940'ta taş, kerpiç ve ahşap kullanılarak yaptırılan ve "Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenen konağın, 2025'te ziyarete açılması hedefleniyor.

        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, AA muhabirine, Tıbıkoğlu ailesince yaptırılan konağın, tarih ve kültür açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Restorasyonun yakın zamanda başlayacağını dile getiren Özaydın, "Kentleri yaşatan, ayakta tutan kültürel ve tarihi değerleridir. Dolayısıyla böyle bir konağın ilçemizde turizme kazandırılacak olması bizde heyecan yaratıyor." dedi.

        Özaydın, ilçe kültürünü yansıtan el sanatları eserlerinin konakta sergileneceğini anlattı.

        - Restorasyonun 2025'te tamamlanması hedefleniyor

        Arkeolog Dr. Hasan Onur Tıbıkoğlu da babası Kıbrıs Barış Harekatı muharip gazisi emekli kıdemli albay Mehmet Tıbıkoğlu'na ait yapının, tarihi ve kültürel değer olarak kamu hayatına kazandırılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Proje kapsamında konağın 4 odasının farklı işlevlerde kullanılacağını anlatan Tıbıkoğlu, şöyle konuştu:

        "Konakta, Erzin'in ve ailenin tarihini anlatan hafıza müzesi, kütüphane, İssos Epiphaneia Antik Kenti kazılarının çalışma ofisi ile Tıbıkoğlu ailesinin yaşamını sürdürebileceği alan tasarlanacak. Ziyaretçilerin Erzin tarihini öğrenebileceği ve dokunabileceği bir ortam yaratmış olacağız. 2025'ten itibaren konak, Erzin kültürüne, tarihine ve sosyal dokusuna hizmet etmeye başlayacak."

        Konağın sahibi Mehmet Tıbıkoğlu da aile yadigarı konağın restore edilecek olmasını sevinçle karşıladıklarını kaydetti.

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