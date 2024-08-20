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        Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:40
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        Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.

        Araçlarda 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler M.B. ve R.K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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