Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 850 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve Dörtyol ilçelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Araçlarda 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliler M.B. ve R.K. gözaltına alındı.
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