Hatay'da genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıktı

Hatay'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı.

İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ö.A, karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, yaptığı endoskopi sonucu Ö.A'nın midesinde kitleye rastladı.

Ameliyata alınan genç kızın midesinden, 2 kilogram ağrılığında ve 50 santimetre uzunluğunda kıl yumağı çıkarıldı.

Belli, AA muhabirine, meslek hayatında kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını anlatan Belli, "Ameliyatta batınla midenin ön kısmında, yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık olduğunu gördük. Bu yırtıktan mideyi tamamen dolduran ve 12 parmak bağırsağı da dolduran, mide şeklini almış bir saç yumağı olduğunu gördük. Hastanın tedavisi genel cerrahi servisinde devam etmektedir. Sağlığına kavuştu." dedi.

Süleyman Belli, hastanın servisteki tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.