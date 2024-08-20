Hataylı depremzede çocuğun maç izleme hayali gerçek oldu

Doruk Küçük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile yetkililere teşekkür etti.

Mücadeleyi locadan takip eden Doruk, 1-1 berabere biten maçın sonunda Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve futbolcularla görüştü, formasını imzalattı.

Doruk Küçük'ün mesajını karşılıksız bırakmayan Öntürk'ün talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, çocuğu ve ailesini Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçına davet etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e mesaj atan Doruk, Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini iletti.

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