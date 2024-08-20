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        Hataylı depremzede çocuğun maç izleme hayali gerçek oldu

        Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük'ün, Hatayspor maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:24
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        Hataylı depremzede çocuğun maç izleme hayali gerçek oldu
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        Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük'ün, Hatayspor maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e mesaj atan Doruk, Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini iletti.

        Doruk Küçük'ün mesajını karşılıksız bırakmayan Öntürk'ün talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, çocuğu ve ailesini Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçına davet etti.

        Mücadeleyi locadan takip eden Doruk, 1-1 berabere biten maçın sonunda Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve futbolcularla görüştü, formasını imzalattı.

        Doruk Küçük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile yetkililere teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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