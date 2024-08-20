Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Burnaz Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
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