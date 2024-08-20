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        Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 20:33
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        Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Burnaz Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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