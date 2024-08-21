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        Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:31
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        Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

        Halil A. idaresindeki 33 DFK 02 plakalı tanker, Sarımazı Mahallesi'ndeki kavşakta devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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