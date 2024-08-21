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        Belen'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:30
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        Belen'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gürkan E'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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