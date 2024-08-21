Belen'de aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Gürkan E'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

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