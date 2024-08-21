Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor

Deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

Deniz Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik ekipleri, durumu yetkililere bildirdi.

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