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        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:23
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        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

        Deniz Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik ekipleri, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

        Deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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