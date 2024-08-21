Defne'de kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 metrelik kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 metrelik kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı.
Çekmece Mahallesi'nde besicisinin otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvanlarından biri, 1 metrelik kuyuya düştü.
İneği kuyudan çıkaramayan besici, durumu yetkililere bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyükbaş hayvanı halat yardımıyla kurtardı.
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