Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Defne'de kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 metrelik kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Defne'de kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Defne ilçesinde, 1 metrelik kuyuda mahsur kalan inek kurtarıldı.

        Çekmece Mahallesi'nde besicisinin otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvanlarından biri, 1 metrelik kuyuya düştü.

        İneği kuyudan çıkaramayan besici, durumu yetkililere bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, büyükbaş hayvanı halat yardımıyla kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
        Hatay'da sahilde yaralı caretta caretta bulundu
        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor
        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi ediliyor
        Belen'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Belen'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü