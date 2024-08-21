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        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:44
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        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İskenderun-Adana Otoyolu'nun Sarımazı mevkisinde, 31 AFN 767 plakalı tırda seyir halindeyken yangın çıktı.

        Aracını yol kenarına çeken tır sürücüsü A.Z'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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