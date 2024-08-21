Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun-Adana Otoyolu'nun Sarımazı mevkisinde, 31 AFN 767 plakalı tırda seyir halindeyken yangın çıktı.
Aracını yol kenarına çeken tır sürücüsü A.Z'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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