Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Memişoğlu, programları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, Vali Mustafa Masatlı ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Memişoğlu, Habibi Neccar Aile Sağlık Merkezi, Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 11 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu gezdi. Burada sağlık personeliyle fotoğraf çektiren Bakan Memişoğlu, sağlık merkezine gelen bazı çocuklara da oyuncak hediye etti.