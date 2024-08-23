Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16-22 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 4 kilo 149 gram esrar, 575 paket kaçak sigara, 149 kök Hint keneviri, 11 sikke ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
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