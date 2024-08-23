Hatay'da otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
İskenderun ilçesinin Çankaya Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Arsuz ilçesinin Pirinçlik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına da orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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