Hatay'da hafriyat kamyonunun viyadükte devrilip köprüden alt geçide düşmesi kamerada
Hatay'da hafriyat kamyonun viyadükte devririlip köprüden alt geçide düştüğü kazayı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kaydetti.
Hatay'da hafriyat kamyonun viyadükte devririlip köprüden alt geçide düştüğü kazayı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kaydetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca, KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı.
Hatay'daki görüntüde, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde viyadükte dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden alt geçide devrilmesi yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.