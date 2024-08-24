Down sendromlu tenisçi milli takımı hedefliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin yönlendirmesiyle tenisle tanışan 24 yaşındaki Down sendromlu Ali Çolakoğlu, milli formayı giyme hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Çocukluğundan itibaren spor yapan Ali, annesi Süreyya Rumelli'nin desteğiyle 2 yıl önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce açılan tenis kursuna başladı.

Antrenörü Rabia Paydaş'ın yönetiminde haftada 2 gün bireysel, 5 gün de grup antrenmanı yapan genç sporcu, milli formayla turnuvalarda mücadele etmk istiyor.

Antrenör Rabia Paydaş, AA muhabirine, Ali Çolakoğlu ile yakından ilgilendiklerini söyledi.

Sporcunun uyumlu çalıştığını belirten Paydaş, "Ali geçen sene milli takıma hazırlandı ve onun için iyi bir deneyim, motivasyon oldu. Bu yıl da milli forma için hazırlık yapacak." dedi.

Anne Rumelli de tenisin oğluna çok fayda sağladığını ifade ederek, "Oğlumun evde kalması yerine dışarıda sporla uğraşmasını istedim. Spor sayesinde kendi kararlarını alabilir seviyeye geldi. Ali'nin milli takıma girip şehrimizi temsil etmesini arzuluyorum." diye konuştu.