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        Hatay'da cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:34 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:39
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        Hatay'da cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki cipin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Karaağaç Mahallesi'nde park halindeki 31 YOY 58 plakalı cipin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Sürücünün ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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