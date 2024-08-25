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        Samandağ'da kayalıktan düşen kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:17
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        Samandağ'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Çevlik sahilinde yürüyüş yapan 51 yaşındaki M.T, çevreyi incelemek için kayalığa çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybedip taşlık alana düşen M.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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