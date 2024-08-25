Samandağ'da kayalıktan düşen kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.
Çevlik sahilinde yürüyüş yapan 51 yaşındaki M.T, çevreyi incelemek için kayalığa çıktı.
Bu sırada dengesini kaybedip taşlık alana düşen M.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
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