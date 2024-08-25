Hatay'da ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Üçgedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
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