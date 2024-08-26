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        Hatay'da 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:10
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        Hatay'da 2 katlı boş binada çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kantara Mahallesi'ndeki boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Binanın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltıldığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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