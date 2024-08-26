Deprem nedeniyle ayrıldığı memleketine organik sabun üretimini sürdürmek için döndü

LALE KÖKLÜ - Depremlerde işletmelerinin yıkılmasının ardından yaralanan eşiyle Hatay'dan ayrılan 44 yaşındaki esnaf Özcan Kaya, yörede yetişen zeytin ve defne yağından sabun üretimini devam ettirmek için memleketine dönüp yeniden atölye kurdu.

Babasından 15 yaşındayken öğrendiği geleneksel sabun yapımını 29 yıldır sürdüren Kaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Antakya ilçesinde yakalandı.

Defne ilçesindeki atölyesi ve Antakya ilçesindeki satış mağazası yıkılan 2 çocuk babası Kaya, afette ayağı kırılan eşinin tedavisi için Ankara'ya yerleşti.

Soğuyan karışımın kesilmesiyle son halini alan ve "gar sabunu" olarak da bilinen ürünler, kilogramı 300-600 liradan satılıyor.

Kendi imkanlarıyla Defne'deki Orhanlı Mahallesi'nde atölye açan Kaya, yörede yetişen zeytinler ile defne yapraklarından elde edilen yağı kazanlarda kaynatıp demir kalıplara döküyor.

Kaya, bir yıl sonra baba mesleğine ve memleketine duyduğu özlem nedeniyle Hatay'a döndü.

Sağlıklı sabunlar ürettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Depremden önce işlerim çok iyiydi. Turistler akın akın atölyeme gelirdi. Tur otobüsleri geleneksel üretimi turistlere göstermek için atölyemin önünde dururdu. İş yerimiz yıkılınca Ankara'ya göç ettik ama başka şehirde yapamadık. Antakya'yı bırakamadık."

Kaya, yeniden komşuları ve müşterileriyle buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kente döndüğümüzü duyan dostlar, müşteriler arayıp sabun soruyor. Yavaş yavaş kalkınmaya çalışıyoruz. İnşallah deprem öncesi günleri tekrar görürüz." dedi.