Hatay'da tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı
Hatay'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karaca ve 2 leylek doğaya bırakıldı.
Hatay'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen karaca ve 2 leylek doğaya bırakıldı.
Çeşitli nedenlerle aldıkları yaralar nedeniyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen karaca ve leyleklerin tedavileri tamamlandı.
İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürülen canlılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.
Şube Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, jandarma ekiplerince 10 gün önce bulunan karacanın, kurt ya da köpek saldırısında yaralandığının değerlendirildiğini söyledi.
Leyleklerin de Arsuz ilçesinde tespit edildiğini anlatan Akın, canlılara yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
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