Hatay'da tedavileri tamamlanan karaca ve 2 leylek doğaya salındı

Şube Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, jandarma ekiplerince 10 gün önce bulunan karacanın, kurt ya da köpek saldırısında yaralandığının değerlendirildiğini söyledi.

Çeşitli nedenlerle aldıkları yaralar nedeniyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen karaca ve leyleklerin tedavileri tamamlandı.

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