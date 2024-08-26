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        Dede hatırası atıl aracı korumak için konteynerin üstüne yerleştirdi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:55
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        Dede hatırası atıl aracı korumak için konteynerin üstüne yerleştirdi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

        Antakya Sanayi Sitesi'nde restoran işleten Sincik, 10 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Mahmut Gece'den kalan otomobili satmadı.

        Arızaları nedeniyle bir süre park halinde tutulan aracın motorunun çalındığını fark eden Sincik, otomobili vinçle dayısının iş yeri olarak kullandığı konteynerin üstüne taşıdı.

        Sincik, AA muhabirine, hatıra olarak gördükleri aracı çalınmaması için yedek parça satılan konteynere sabitlediklerini söyledi.

        Otomobilin yerini görenlerin şaşırdığını belirten Sincik, "Dedemden bize kalan tek hatıra arabası. Otomobili orada görmek bizi mutlu ediyor. Artık iş yerini tarif ederken 'Üzerinde araba olan konteynerin orası' diyoruz. Bizlere de kolaylık oluyor." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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