Dede hatırası atıl aracı korumak için konteynerin üstüne yerleştirdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde esnaf Mehmet Fikret Sincik, dedesinden kalan atıl otomobili çalınmaması için iş yeri olarak kullanılan konteynerin üstüne sabitledi.

Antakya Sanayi Sitesi'nde restoran işleten Sincik, 10 yıl önce hayatını kaybeden dedesi Mahmut Gece'den kalan otomobili satmadı.

Arızaları nedeniyle bir süre park halinde tutulan aracın motorunun çalındığını fark eden Sincik, otomobili vinçle dayısının iş yeri olarak kullandığı konteynerin üstüne taşıdı.

Sincik, AA muhabirine, hatıra olarak gördükleri aracı çalınmaması için yedek parça satılan konteynere sabitlediklerini söyledi.