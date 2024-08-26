Hatay'da otomobilin çarptığı motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı.
İ.D'nin kullandığı 31 Z 6540 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde M.T. idaresindeki 31 ARL 971 plakalı motosiklet ve H.G'nin sürdüğü bisiklete çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.T. ve H.G, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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