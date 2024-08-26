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        Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri okul ve çevre temizliği yaptı

        Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince okul ve çevre temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:59
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        Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri okul ve çevre temizliği yaptı
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        Altınözü Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerince okul ve çevre temizliği yapıldı.

        Meclis üyeleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Tokdemir Şehit İsmail Esmer İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Okulu temizleyen katılımcılar, eğitim kurumuna giden yolu ve çevreyi de atıklardan arındırdı.

        Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Aslan, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Okulların çevresinin temiz tutulması konusunda örnek olmak istedik." dedi.

        Galeri
        Galeri

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