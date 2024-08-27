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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay Stadı'nda incelemede bulundu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Stadı'nı yeni sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:01
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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay Stadı'nda incelemede bulundu:
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Stadı'nı yeni sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bak, makamında ziyaret ettiği Vali Mustafa Masatlı ile bir süre görüştü, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Ardından, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle yıkım çalışmaları süren ve yerine spor kompleksi yapılması planlanan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine ait alanda incelemelerde bulunan Bak, çalışmalarla ilgili Vali Masatlı'dan bilgi aldı.

        Bakan Bak, daha sonra Hatay Stadı'nda da incelemede bulundu. Burada gazetecilere açıklamada yapan Bak, Hatay ziyaretleri kapsamında buradaki spor tesislerini gözden geçirdiklerini söyledi. Stadın durumuna ilişkin bilgi veren Bak, şöyle konuştu:

        "Tabii Hatay Stadı'nın durumunu özellikle herkes merak ediyor. Deprem sonrası büyük yapıların konuları çok önemli, iyi etüt edilmesi gerekiyor. Onlara uygulanacak teknolojik hususun, metodun iyi etüt edilmesi gerekiyor. Malumunuz büyük depremin ardından meydana gelen depremlerle beraber zeminin oturması ve böylesine büyük yapıların biraz zamana ihtiyacı oluyor. Biz de jeolojik etütlerini uzmanlara yaptırdık ve inşallah çok yakın bir zamanda, çok kısa bir sürede ihalesini yapıp Hatay Stadı'mızı tekrar yeni sezona yetiştirmek için gayret edeceğiz."

        - "Hatay'a Süper Lig'de tekrar başarılar diliyoruz"

        Bakan Bak, zemin etütlerinin büyük yapılarda taşıdıkları yükler nedeniyle çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "O yüzden kapsamlı etütler ve analizler yapıldı ve bunu en kısa sürede başlayarak bitireceğiz, hiç merak etmesinler. Hatay'a Süper Lig'de tekrar başarılar diliyoruz çünkü şehir için de önemli takım, bir an önce şehrin takımıyla buluşmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Taleplerin, Hatayspor'un yeni sezonda evinde oynaması yönünde olduğunu, kendilerinin de bu yönde gayret gösterdiğini anlatan Bak, şunları kaydetti:

        "Bu noktada bütün hazırlıklarımız tamam, bütçesiyle vesaire, her şeyiyle hazır. Yakın zamanda, çok kısa bir sürede ihalesini yapıp bu işte uzman bir firmayla beraber kısa sürede tamamlayacağız. İfade ettiğim gibi tabii büyük yapıların bu hassasiyetini gözetmek zorundayız çünkü zeminin oturması, meydana gelen hareketlerin yerleşmesi, uzmanlar da büyük yapılarda 1 yıl gibi bir sürede bunun gözlemlenmesi ve incelenmesi gerektiğini ifade ediyor. O yüzden bu şekilde hareket ettik. Kısa sürede yeni şekliyle ve yeni versiyonuyla stadımızı tamamlayıp yeni sezona yetiştireceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz."

        Daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Türk Kızılay Güzelburç Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bak, buradaki resim, müzik ve spor eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Bakan Bak'a burada tablo hediye edildi. Bak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada öğrencilerle masa tenisi oynadı. Aynı alandaki halı sahaya da geçen Bak, penaltı atışı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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