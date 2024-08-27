Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Derekuyu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasar oluştu.
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