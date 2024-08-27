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        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:39
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        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Derekuyu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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