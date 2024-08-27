Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da konutların hızla inşa edildiğini, altyapıların yenilendiğini ve yatırımların sürdüğünü söyledi.

Bakan Bak, Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında merkez Antakya ilçesinde kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında, depremlerin çok büyük afet olarak dünya tarihine geçtiğini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bak, afetin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki çalışmaların özveriyle yürütüldüğünü anlattı.

Bak, böyle bir felaketin altından kalkmanın kolay olmadığını belirterek, "Hükümet ve bakanlıklar olarak görevlerimizin başında, deprem bölgesindeki yatırımları takip etmek, burayı en kısa sürede ayağa kaldırmak geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren bütün bakanlara bu talimatları verdi. Bütün arkadaşlarımız sahada görevlerini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki özverilerinden dolayı vatandaşlara ve katkı sunan uluslararası örgütlere teşekkür eden Bak, "Güney Kore'nin özel bir yeri var. Aldığımız rakamlara göre gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor ve destek veriyorlar. Milyonlarca mektup gelmiş, 'Oraya nasıl yardım edebiliriz?' diye talepte bulunmuşlar. Bunları görüyoruz. Gerçekten burada kurdukları yaşam ve toplumsal değerler merkezleri, ortaya koydukları her türlü destek için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.