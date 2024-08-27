Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi açıldı

        Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçı ortaklığında kurulan Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini hatırlattı.

        Bu felaket döneminde hep birlikte çok büyük acılar yaşadıklarını ve bazı şeyleri de öğrendiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bu zor günlerde ülkemizle devletimizle milletimizle el ele verdiğimiz zaman ne kadar büyük bir güç haline gelebildiğimizi ve ne kadar hızlı toparlanabildiğimizi gördük. Aslında sahada bir şey daha gördük; Türkiye olarak ne mutlu bize ki çok güzel dostlar edinmişiz. Bizler Türk Kızılay olarak, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonunun bir üyesiyiz, Kızılay Kızılhaç Federasyonu dünya genelinde 191 ülkede temsilcisi olan bir harekettir. Bu temsilcilerden 151'i, bizlere bu dönemde ne yapabileceklerini sordular, az demeden çok demeden kampanyalar başlattılar ve gerçekten çok büyük yardımlarda bulundular. Kore Kızılhaçı aslına bakarsanız bu yardımların en büyüğünü yapan ulusal cemiyet diyebilirim. Bugüne kadar 31 milyon doları bizler için, Türk insanları için, gönüllerinden gelerek buraya gönderdiler."

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Türkiye-Kore Dostluk Kenti açıldığını anımsatan Yılmaz, Kore Kızılhaçının her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

        Yılmaz, bir açılışla ilgili anısını anlatarak, "Büyükelçi şöyle bir konuşma yaptı oradaki katılımcılara; 'Kore'yi, bizleri sizlere yardıma gelmiş bir ülke olarak görmeyin, bizim tarihimiz 74 yıl önceki Kore Savaşı'na kadar uzanır, biz o zaman Türk askerlerinin, bizlere yardım için geldiği günlerin borcunu ödemek üzere buradayız. Kendinizi bize borçlu hissetmeyin, biz size borcumuzu ödüyoruz' diye bir konuşma yapmıştı. Ben onu hiçbir zaman unutmuyorum." ifadelerini kullandı:

        - "Birbirimizin elini hiçbir zaman bırakmayacağız"

        Depremlerin ardından devlet olarak çok hızlı toparladıklarını kaydeden Yılmaz, halen konteyner kentte yaşayan vatandaşları olduğunu ifade etti.

        Türk Kızılay olarak son depremzede evine kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar kimsenin elini bırakmayacaklarının sözünü veren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Burada olmaya devam edeceğiz, bunu da yapmaya çalışıyoruz, sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir açılış için bir aradayız. Toplumsal hizmet merkezleri Kızılay operasyonunda aslında iyileştirme faaliyetlerinin bel kemiğini oluşturan yapılar. Bu yapılar, kim neye ihtiyaç duyarsa, çünkü hangi mükemmel sistemi kurarsanız kurun o sistemden faydalanamayan, geride kalabilen ya da ne şekilde sistemin içine gireceğini bilemeyen vatandaşlarımız olacaktır, toplumsal hizmet merkezleri kim neye ihtiyaç duyarsa ilk başvuru merkezi olarak konumlandırılabilecek şekilde opere edilecek. Toplumsal hizmet merkezlerinde bir taraftan psikososyal destek verilmeye devam edilecek bir taraftan nakit destek programları bir taraftan meslek edindirme kursları bir taraftan sosyoekonomik güçlendirme programları devam edecek. Sonuçta ihtiyaçlarımız farklılaşacak ama birbirimizin elini hiçbir zaman bırakmayacağız. 'Tünelin ucunda ışık göründü' demiyorum ben, artık tünelin ucuna yaklaştık. Hep beraber inşallah çok daha güçlü bir şekilde Hatay'ımızı daha güzel inşa ederek buradan çıkacağız. Başımızda devletimiz var, arkamızda milletimiz var, dostlarımız var dünyanın dört bir yanından çok şükür."

        - Diğer konuşmacılar

        Vali Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremin ilk anından itibaren dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna başkanlık ettiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra dünyanın her tarafından dost ülkelerin yardımını gördüklerini anlattı.

        Güney Kore ile olan dostluğa dikkati çeken Masatlı, "Dostlar, kardeşlikler, insanların zor zamanlarında belli olur. Nasıl ki biz 50'li yıllarda Kore Cumhuriyeti'ne gittik, onları dost bildiysek onlar da bizim bu coğrafyadaki belki en zor anımızda bizlere el uzattı, bizlere dostluk, kardeşlik yaptılar." diye konuştu.

        Kore Kızılhaçı Genel Sekreteri Jongsul Park da açılışını yaptıkları merkezin depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

        Emeği ve desteği olanlara teşekkür eden Jongsul Park, "Coğrafi olarak her ne kadar birbirimizden uzak iki ülke olsak dahi duygusal olarak diğer ülkelerden daha yakın olduğumuza inanıyorum. Özellikle Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin dayanışması ve desteği hala Kore insanlarının hafızasındadır." diye konuştu.

        Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, depremden hemen sonra Kore'deki kurumlardan çok fazla yardım başvurusu talebi aldıklarını ve Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi.

        Açılışı yapılan merkezin Türk ve Kore halkının kardeşliğinin bir simgesi olduğunun altını çizen Jeong Yeondoo, hizmet merkezinin depremzedelerin hayatlarını kolaylaştırması temennisinde bulunarak, Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson da 2023'te Türkiye'yi vuran yıkıcı depremler karşısında Kızılhaç ve Kızılay ailesinin inanılmaz gücüne ve birlikteliğine hep beraber tanık olduklarını anlattı.

        Türk Kızılayın kendilerine destek çağrısında bulunduğunda tereddüt etmeden çağrıya cevap verdiklerini bildiren Thomson, "Felaketten birkaç saat sonra, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu küresel bir müdahaleyi harekete geçirdi. Dünyanın her köşesinden 45 ulusal dernek, Türk Kızılaya destek için güçlerini birleştirerek, kriz zamanlarında ağımızın sınırları, kültürleri ve dilleri aştığını bir kez daha kanıtladı. Birlikte sadece müdahalede bulunanlar değildik, küresel bir cankurtaran zinciri oluşturduk. Bu çabalar arasında Kore Kızılhaçının dikkate değer katkısını özellikle vurgulamak isterim. Hem kaynaklar hem de personel açısından hızlı ve cömert destekleri, hayatların kurtarılmasında ve acıların hafifletilmesinde çok önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında konuştu...
        Bakan Osman Aşkın Bak, Hatay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışında konuştu...
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan ev yangın söndürüldü
        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (3)
        Bakan Aşkın Bak: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz (3)
        Bakan Aşkın Bak, Hatay'da (2)
        Bakan Aşkın Bak, Hatay'da (2)
        Hatay'da 302 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanda temizlik seferberli...
        Hatay'da 302 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanda temizlik seferberli...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay Stadı'nda incelemede bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Hatay Stadı'nda incelemede bulundu: