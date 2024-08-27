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        Hatay'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:54
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        Hatay'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A, H.H.Ç. ve D.G. emniyete götürüldü.

        Öte yandan merkez Antakya ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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