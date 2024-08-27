Hatay'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 712 gram esrar, 14 sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, H.H.Ç. ve D.G. emniyete götürüldü.
Öte yandan merkez Antakya ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A. operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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