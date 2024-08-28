Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Gökmeydan Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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