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        İskenderun'da okçuluk turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:14
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        İskenderun'da okçuluk turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, belediyenin okçuluk salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 80 öğrenci katıldı.

        Öğrenciler, 5 kategoride düzenlenen organizasyonda performanslarını sergiledi.

        Turnuvada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.

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