Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençler üniversite heyecanı yaşıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 36'sı üniversiteye yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençler üniversite heyecanı yaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 36'sı üniversiteye yerleşti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle İskenderun Körfezi'nde konuşlandırılan gemi, afette hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesinin 472 öğrencisini ağırladı.

        Öğrenciler, derslik, yatakhane, etüt odası, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla donatılan "yüzer okulda" eğitmenler eşliğinde üniversite sınavına hazırlandı.

        Kitap ve ek kaynaklara da ücretsiz erişen adaylardan 95'i YKS'ye girdi.

        Sınavın ardından tercih yapan öğrencilerden 36'sı, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

        - "Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk"

        Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, AA muhabirine, geçen yıl 691 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini söyledi.

        Gemide YKS'ye hazırlanan öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerin hayatına akademik, ruhsal ve psikososyal açıdan destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Hafta içi eğitim alan çocuklarımızdan bazıları hafta sonu evine dönüyor bazıları da gemide kalmayı tercih ediyor. Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk. Onların güven dolu bakışlarını görmek bizler için en güzel hediye oluyor."

        - Ağabey kardeş birlikte üniversite kazandı

        Öğrencilerden Yusuf Emre Akdeniz, YKS'den aldığı puanla Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiğini anlattı.

        Depremde evinin ve okulunun zarar gördüğünü belirten Akdeniz, "Burada aile gibi çok sıcak ortam vardı. Sınava daha güzel ve odaklı şekilde çalıştık. Savcı olmayı düşünüyorum." dedi.

        Yusuf Güneş de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını, gemide birlikte sınava hazırlandığı kardeşi Yağmur Güneş'in de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim göreceğini söyledi.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Ezel Gül de depremde evinin ağır hasar almasına rağmen sınava yoğunlaştığını vurgulayarak, "Burası ders çalışma anlamında bize avantaj sağladı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Hedefim sınavda ilk 5 bine girmekti, başardım. İnsanlara faydamın dokunması için tıp okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Açıkyol da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hayaline ulaştığını belirterek, "Gemide aldığım eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Buradakilerle aile gibi olduk. Tıp okuma hedefimi tutturdum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı

        Benzer Haberler

        Reyhanlı'da patlatılan şüpheli valizden 'kıyafet' çıktı
        Reyhanlı'da patlatılan şüpheli valizden 'kıyafet' çıktı
        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        İskenderun'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        İskenderun'da okçuluk turnuvası düzenlendi
        Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan anız yangını söndürüldü
        İskenderun'da öğrenciler Gençlik Yaz Okulları'nda spor eğitimi alıyor
        İskenderun'da öğrenciler Gençlik Yaz Okulları'nda spor eğitimi alıyor
        Hatay'da 2 katlı boş bina yandı
        Hatay'da 2 katlı boş bina yandı