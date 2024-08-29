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        Antakya'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:21
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        Antakya'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos'ta ilçe genelinde uygulama yaptı.

        Ekipler, 284 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü sağladı, aranan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, ehliyeti olmayan bir sürücüye 12 bin 977 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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