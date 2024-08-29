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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:33
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        Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ali A. idaresindeki 38 ABM 038 plakalı otomobil, İskenderun-Belen otoyolu Çankaya Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü Ali A, Gülbin A ve Alparslan A. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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