Arsuz'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Öte yandan Gülcihan Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Arpagedik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki mahallede otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

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