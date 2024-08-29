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        Arsuz'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki mahallede otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:33
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        Arsuz'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki mahallede otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Arpagedik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Öte yandan Gülcihan Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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