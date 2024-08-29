Arsuz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 APY 304 plakalı otomobil, Arsuz-İskenderun kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.
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