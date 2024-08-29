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        Arsuz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:57
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        Arsuz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 APY 304 plakalı otomobil, Arsuz-İskenderun kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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