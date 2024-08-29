Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Delibekirli Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 15 arazöz, 2 su tankının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.