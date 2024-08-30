Hatay'da devrilen tırın şoförü yaralandı
İskenderun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İskenderun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 31 AKA 43 plakalı demir yüklü tır, İskenderun-Belen otoyolu Sarımazı Mahallesi'nde devrildi.
Yaralanan sürücü A.Ç. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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