Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'da otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi ve Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'ndeki otluk alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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