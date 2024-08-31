Hatay'da demir parmaklığa sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde demir parmaklığa sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde demir parmaklığa sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Turunçlu Mahallesi'ndeki parmaklığa bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık kontrolü yapılan köpek, yaşam alanına bırakıldı.
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