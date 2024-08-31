Hatay'da başı şişeye sıkışan kedi kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başını plastik şişeye sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde başını plastik şişeye sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kocatepe Mahallesi'nde bir kedinin başının şişeye sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi şişeyi çıkardı.
Sağlık kontrolü yapılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.
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