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        Hatay'da başı şişeye sıkışan kedi kurtarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde başını plastik şişeye sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:44
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        Hatay'da başı şişeye sıkışan kedi kurtarıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde başını plastik şişeye sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kocatepe Mahallesi'nde bir kedinin başının şişeye sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi şişeyi çıkardı.

        Sağlık kontrolü yapılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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