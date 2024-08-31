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        Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:37
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        Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Özerli Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, ev sahibi Ali Üçel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Üçel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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