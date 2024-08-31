Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Özerli Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, ev sahibi Ali Üçel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üçel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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