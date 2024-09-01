Hatay'da çocuğun kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.
Kışlalar Mahallesi'nde B.Y'nin kullandığı 31 VF 406 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savruldu. Hafif ticari araç, seyir halindeki 81 ACA 208 plakalı otomobile, 31 MC 6031 plakalı motosikletinin yanında bekleyen M.B'ye ve markete çarptı.
Yaralanan M.B, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
B.Y'yi gözaltına alan polis ekipleri, hafif ticari aracı trafikten men etti.
Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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